Game of Thrones: Gianni Morandi e sua moglie stanno facendo una maratona della serie

L'attuale emergenza sanitaria ha imposto alla popolazione italiana (e mondiale) un lungo periodo di ritiro nelle proprie abitazoni, quello che in pratica chiamiamo distanziamento sociale o, più banalmente, quarantena. Ma ci sono modi e modi di affrontarla, come ad esempio guardare tutto Game of Thrones. Chiedete a Gianni Morandi.

In tempi di quarantena, sono molte le star che hanno chiesto o dato consigli su cosa guardare per passare il tempo (ad esempio Alice Cooper consiglia film horror, mentre James Gunn raccomanda 10 film da guardare assolutamente), ma Gianni Morandi sa già cosa fare.

Il celebre cantante italiano è un tipo davvero social, e spesso diverte i suoi follower con simpatici post e le immancabili "foto di Anna". E oggi Morandi ha deciso di utilizzare facebook per rendere nota la sua ultima occupazione: una lunga maratona di Game of Thrones in compagnia della moglie.

"15 aprile. Anche Anna ed io siamo rimasti intrappolati da questa serie infinita. IL TRONO DI SPADE, 8 stagioni, 73 episodi della durata di circa un’ ora l’uno. In questi giorni, così per curiosità, abbiamo iniziato a guardarla e non ci siamo più fermati... Foto di Anna".

Nei commenti, il cantante ha poi definito lo show "inaspettatamente avvincente", mostrando quindi di stare gradendo alquanto lo spettacolo.

Chissà però quali saranno i suoi personaggi preferiti o cosa penseranno (o ne avranno pensato) marito e moglie del finale dell'ottava stagione...