Game of Thrones: gli attori commentano l'evoluzione del rapporto tra Jon e Daenerys

Game of Thrones si appresta a tornare sugli schermi televisivi, facendo nuovamente breccia nel cuore di numerosi appassionati, grazie alle sue intriganti storyline, alle complesse dinamiche tra i personaggi e, naturalmente, per dare risposta alla domanda: come reagiranno Jon Snow e Daenerys Targaryen alla scoperta di essere più legati di quanto pensassero?

Nella scorsa stagione, infatti, i fan sono stati letteralmente travolti dalla rivelazione che i due personaggi (interpretati rispettivamente da Kit Harington ed Emilia Clarke) sono in realtà legati dallo stesso albero genealogico. Jon Snow è infatti il figlio legittimo di Rhaegar Targaryen (non quindi di Ned Stark), fratello di Daenerys, il che rende quest'ultima la zia del personaggio di Harington.

Nulla di male in ciò, se non fosse che i due hanno costruito, soprattutto nel corso dei recenti episodi, una profonda ed accesissima tensione amorosa, che li ha portati a consumare un vero e proprio rapporto sessuale nell'ultimo episodio della settima stagione!

Con i fan sconvolti e ulteriori interrogativi nell'aria, sono oggi gli attori stessi della serie, oltre agli showrunner, a parlarci di come questo rapporto evolverà e in che modo la relazione tra Jon e Danenerys influenzerà il corso degli eventi.

Intervistato da TV Insider, lo showrunner D.B. Weiss ha dichiarato: "da un punto di vista drammaturgico, il tutto rende le cose più interessanti, in quanto la storia non sarà più incentrata sullo scoprire chi siano i genitori di Jon (Snow, ndr), ma girerà attorno a cosa accadrà quando questi verrà a conoscenza della verità."

Emilia Clarke (interprete di Daenerys nella serie) prosegue, parlando del punto di vista emotivo del suo personaggio: "il sogno di tutta una vita di Daenerys è stato quello di vendicare la propria famiglia e di affermare il suo posto di diritto sul Trono di Spade. Lei è veramente innamorata di Jon, ma se venisse a scoprire il suo titolo, interromperebbe ogni relazione."

Di simile opinione sembra essere lo stesso Kit Harington (interprete di Jon Snow), che a proposito delle ardue scelte che il proprio personaggio dovrà compiere, dichiara quanto segue: "Jon è un tipo che segue le regole, incapace di mentire. Scoprire il legame che vincola lui e Dany sarà per lui qualcosa di molto duro da affrontare."

E voi, come pensate che reagiranno i personaggi in questione alla scottante rivelazione? Come di consueto, la sezione commenti è a vostra disposizione per eventuali teorie e opinioni!

Nel frattempo, vi ricordiamo che l'ottava e conclusiva stagione di Game of Thrones debutterà ad aprile, sul canale televisivo di HBO.