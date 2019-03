Game of Thrones: gli sceneggiatori rispondono alle critiche della stagione 7

Dopo aver infranto ogni record con il primo trailer ufficiale di Game of Thrones, la rete televisiva sta procedendo spedita nella campagna promozionale dell'ultima stagione della serie.

In una recente intervista concessa ad Entertainment Weekly, lo sceneggiatore e produttore dello show Bryan Cogman ha parlato delle critiche ricevute dagli ultimi episodi della stagione sette, secondo alcuni rei di aver velocizzato troppo la narrazione permettendo a determinati personaggi di passare da un luogo geografico all'altro in pochissimo tempo.

"Nella scorsa stagione abbiamo fatto una scelta precisa per favorire lo svolgimento della trama. Se alcune persone vogliono stare sedute a fare i conti sulla distanza e il tempo di percorrenza da punto A a punto B, va bene lo stesso. C'è sempre qualcosa su cui qualcuno avrà da ridire, e anzi questa volta si è trattata di una critica abbastanza costruttiva rispetto al solito."

Anche il co-showrunner della serie, D.B. Weiss, è intervenuto sulla faccenda.

"Non ho idea di quanto sia elevata la percentuale di persone che hanno contestato questa scelta. Potrebbe essere un rumoroso 1%, che si è fatto notare su internet per dieci minuti fino a coinvolgere qualcun altro. Ma non ci siamo preoccupati molto di quelle lamentele."

Comunque, il co-sceneggiatore Dave Hill ha precisato che nell'ottava ed ultima stagione non si ripeterà una cosa del genere: "Ovviamente non vuoi che la tua creatura sia criticata ingiustamente", ha detto Hill. "Potevamo inserire delle title card con la scritta 'Tre settimane dopo', ma abbiamo deciso di non farlo. Per la stagione 8, comunque, abbiamo cercato di mantenere più logica spazio-temporale."

Vi ricordiamo che, recentemente, è stata comunicata la durata di tutti gli episodi di Game of Thrones 8, il cui debutto è previsto per il prossimo 14 aprile.