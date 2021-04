Game of Thrones, grossa new entry in House of Dragon: ecco di chi si tratta

Nel 2019 Emilia Clarke ha recitato in Last Christmas di Paul Feig. Ora scopriamo che l'interprete di Daenerys Targaryen non sarà l'unica componente del film a partecipare all'universo di Game of Thrones. Nel primo spin-off della serie, House of Dragon, tratta dal romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin ci sarà anche Fabien Frankel.

Secondo The Hollywood Reporter, Frankel è stato scelto per il ruolo di Ser Criston Cole, membro della Guardia Reale dei Targaryen di re Viserys I, le cui azioni hanno 'contribuito a spianare la strada alla guerra civile'.

"Si tratta del figlio di un attendente del signore di Blackhaven. Non ha diritto a terre o titoli, tutto ciò che ha è il suo onore e la sua abilità con la spada e la lancia. Si tratta di un campione amato dalla gente comune" lo descrive Martin "Un uomo capace di spezzare cuori e creare re. Ma soprattutto, Cole ha un'abilità quasi soprannaturale con la spada".



In attesa di un possibile arrivo di un nuovo spin-off di Game of Thrones, i fan sono concentrati su questa prima nuova continuazione delle avventure raccontate nella saga madre di HBO. Lo show sarà ambientato 3000 anni prima degli eventi di Game of Thrones, con un cast che include Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno.

Paddy Considine sarà re Viserys I.

George R.R. Martin e Ryan Condal hanno co-creato insieme lo show, con Miguel Sapochnik nei panni di showrunner e regista di alcuni episodi tra cui il pilot.



Ecco tutto quello che sappiamo sull'atteso prequel di Game of Thrones.