Game of Thrones: quanto ha guadagnato Kit Harington a episodio? Il cachet di Jon Snow

La popolarità di Game of Thrones, nel corso degli anni, è stata senza precedenti, e il suo impatto nelle casse di chi l'ha prodotta è piuttosto evidente. Infatti, abbiamo scoperto di recente che HBO dopo Game of Thrones ha perso il 40% del suo pubblico, e la stessa HBO proverà a riconquistarlo tornando a investire sul franchise di GOT.

Con lo spin-off di House of the Dragon in produzione, infatti, la speranza è quella di riportare interesse tramite la sua serie più vista nella storia. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione con i nuovi prodotti a tema Il Trono di Spade, vogliamo ripercorrere insieme l'importanza che ha avuto lo show non solo per il suo canale, ma anche per gli attori che vi hanno preso parte. Abbiamo già visto quanto ha guadagnato Emilia Clarke per Game of Thrones, e oggi vogliamo fare lo stesso parlandovi del cachet dell'altro grande protagonista della serie, ovvero Kit Harington, che ha interpretato l'amato/odiato Jon Snow.

Quanto ha percepito Kit Harington per la sua parte ne Il Trono di Spade?

Stando al sito Celebrity Net Worth, similmente a quanto avvenuto con gli altri protagonisti principali dello show ideato da David Benioff e Dan Weiss, durante l'ultima stagione di GOT Harington ha percepito ben 1.1 milioni di dollari a episodio. Il totale di soldi che ha guadagnato, escluse tasse, per la serie TV HBO è di ben 30 milioni di dollari.

Il patrimonio di Kit Harington

Non solo di Game of Thrones però "si vive". Harington, infatti, ha preso parte a diverse pellicole, come Il Settimo figlio del 2014, o La mia vita con John F. Donovan del 2018. Inoltre, abbiamo visto l'attore inglese anche in altre produzioni televisive oltre a GOT, come per esempio Gunpowder del 2017 o la più recente apparizione nella serie TV antologica Criminal: Regno Unito nel 2020 in un episodio. Grazie a tutte queste partecipazioni, l'attuale patrimonio di Kit Harington è di ben 14 milioni di dollari. Complimenti!

Ora vogliamo sapere la vostra: vi piace Kit Harington come attore? Avete apprezzato il suo personaggio di Jon Snow in Game of Thrones? Non esitate a commentare, vi leggeremo e vi risponderemo con piacere!