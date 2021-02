Game of Thrones, quanto guadagnava Peter Dinklage a episodio? Gli incassi della star

Game of Thrones è stata una delle più grandi serie nella storia della televisione tanto che sembrava che il mondo intero si fermasse e si sintonizzasse ogni settimana per vedere cosa potesse accadere a Westeros.

Naturalmente il grosso del lavoro è stato svolto dagli attori che sono diventati iconici e tra questi spicca certamente Peter Dinklage. Quest'ultimo era uno dei più grandi nomi della serie e ha finito per ricevere, inevitabilmente, uno degli stipendi più alti.

Game of Thrones ebbe un successo quasi immediato, ma nessuno dei produttori se lo sarebbe mai immaginato e per questo motivo, gli attori principali avevano uno stipendio relativamente modesto. All'inizio della serie, Peter Dinklage guadagnava circa 150.000 dollari per episodio. Indubbiamente era uno stipendio abbastanza solido, ma non aveva nulla a che vedere con quello che avrebbe guadagnato più avanti.

Peter Dinklage, di certo, non era nuovo nel mondo dello spettacolo e la sua bravura si dimostrò ampiamente anche in Game of Thrones. Man mano che lo spettacolo diventava più grande, anche Peter veniva pagato di più, raggiungendo alla fine vette riservate a pochi artisti. Dopo diverse stagioni, il cast dello show iniziò a chiedere più soldi ritrovandosi al tavolo delle trattative per assicurarsi un lauto compenso. Questo funzionò per tutti gli attori e in particolare Dinklage passò da 150.000 dollari a ben 300.000 dollari per episodio. In un batter d'occhio, la sua paga era raddoppiata!

Nonostante tutto, il bottino doveva ancora aumentare. Nel 2017, l'aumento di stipendio del cast, li portò a diventare alcune delle star più pagate della televisione. La paga salì fino a 500.000 dollari per episodio. L'apice, però, si ebbe con le ultime stagioni: la paga di Peter Dinklage per il finale di stagione ha superato il milione di dollari per singolo episodio. Fu la conferma perfetta che Game of Thrones aveva avuto un successo fuori ogni più rosea immaginazione.

