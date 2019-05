Game of Thrones: i Guardiani della Notte hanno ancora motivo di esistere?

"Ed ora la sua Guardia è conclusa" recitavano i Guardiani della Notte durante le cerimonie funebri dei loro caduti, ai quali la morte concedeva finalmente il meritato riposo dopo una vita passata a vegliare sulla Barriera.

Ma c'è ancora, dopo gli eventi dell'ottava stagione di Game of Thrones, una Guardia da concludere? Gli Estranei sono stati sconfitti e i bruti non sono più un pericolo da un bel po' di tempo, a maggior ragione ora che con loro c'è anche Jon: il popolo libero è libero davvero ed ha un intero Nord in cui girovagare tranquillamente, senza più la paura di incappare in eserciti di non-morti e, quindi, senza più la necessità di andare alla conquista dei territori a sud della Barriera.

Il finale di GoT lascia però intendere che i Guardiani della Notte continueranno ad esistere: da loro, infatti, viene nuovamente mandato Jon, esiliato per garantire ai Sette Regni (ormai sei) la tanto agognata pace. Ma quali motivi sussistono a giustificare ancora l'esistenza dei Guardiani?

Una prima spiegazione ce la dà Tyrion, nel momento in cui a Jon viene comunicata la condanna: "Il mondo avrà sempre bisogno di un posto per i bastardi e i delinquenti". Una motivazione tanto realistica quanto avvilente: la Guardia avrà un'utilità praticamente pari a zero, se non quella di tenere lontani dalla civiltà i personaggi scomodi o pericolosi (com'è sempre stato, di fatto, seppur con qualche motivazione più nobile di contorno a salvare l'apparenza).

Un'altra motivazione possiamo provare ad immaginarla, ma è nient'altro che uno slancio di fantasia: Bran, che tutto vede e tutto sa, potrebbe essere a conoscenza di nuove minacce provenienti dall'estremo Nord, territorio di fatto in gran parte sconosciuto. Bran The Broken, da saggio monarca quale ci si aspetta che sia, potrebbe quindi aver intuito la necessità di continuare a vigilare, pur senza pericoli immediati a cui far fronte.

Un'idea, quest'ultima, che donerebbe senz'altro più nobiltà al ruolo di chi verrà esiliato negli anni a venire, ma sulla quale difficilmente potremo avere riscontri in futuro. Game of Thrones è giunto al termine, tra mille polemiche e qualche membro del cast arrabbiato coi fan. Cosa ci sarà oltre la Barriera lo sapranno solo Jon, Tormund e Ghost.