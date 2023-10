Game of Thrones, Gwendoline Christie fu felice di una critica ricevuta per la sua Brienne

Chi prende parte a una serie come Game of Thrones, forte di milioni di spettatori sintonizzati settimana dopo settimana sui nuovi episodi, mette in conto di ricevere delle critiche, ma non è detto che si senta sempre disposto ad accettarle: il caso di Gwendoline Christie è però davvero più unico che raro.

L'attrice di Brienne, infatti, non solo accettò di buon grado l'esternazione di un fan della serie sul suo casting, ma addirittura prese la cosa come un complimento: possibile che una critica venga "fraintesa" a tal punto da una professionista come Christie?

La nostra Gwendoline, in effetti, non fraintese alcunché: l'obiezione mossa da più parti riguardava infatti il suo aspetto fisico, che, come recitava il commento di un fan, la rendeva "troppo carina e slanciata per interpretare Brienne"; nei libri, infatti, Brienne viene descritta dal punto di vista fisico in termini decisamente poco gradevoli, vale a dire come un personaggio grosso, rozzo, esteticamente brutto sotto ogni aspetto.

Insomma, la Brienne di Game of Thrones sarà certo una donna imponente e capace di incutere timore, ma siamo decisamente lontani dalla descrizione di Martin! Un dettaglio che non sfuggì a Gwendoline Christie, che si disse lusingata dalla critica ricevuta. L'attrice, nel frattempo, ha finalmente avuto modo di sentirsi indiscutibilmente bella nei panni di un personaggio grazie a Mercoledì.