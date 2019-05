Game of Thrones: Gwendoline Christie spera in una reunion tra dieci anni

L'attrice Gwendoline Christie si è dichiarata favorevole per un ipotetico ritorno dei personaggi di Game of Thrones, basandosi su una frase pronunciata durante l'episodio finale The Iron Throne.

Gli intrecci e le storie intorno al trono di spade sono ormai finiti, ma le speranze di poter rivedere nuovamente gli storici personaggi non sono ancora cessate. Dopo le speculazioni sul ritorno di Daenerys Targaryen, gli appassionati della saga fantasy potrebbero aver trovato nuova linfa vitale per il continuum narrativo di Game of Thrones, nelle dichiarazioni dell'attrice interprete di Brienne di Tarth.

Nonostante HBO abbia già smentito lo spin-off su Arya Stark, Gwendoline Christie ha voluto sottolineare una frase che Tyrion pronuncia a Jon Snow durante l'ultimo episodio, ovvero quella sul dover attendere dieci anni per vedere se le cose in Westeros saranno migliorate. Su questa battuta a proposito dei dieci anni di distacco, l'attrice si è espressa così:

"Mi sento molto triste per la chiusura dello show. Ho amato ogni singolo momento in cui mi sono ritrovato a interpretare il personaggio di Brienne. Molti fan non sono rimasti soddisfatti del finale, ma era impossibile poter fare qualcosa che avrebbe accontentato tutti. Durante l'episodio mentre Jon e Tyrion parlano, quest'ultimo dice che si sarebbero rivisti tra dieci anni. Io spero davvero che sia così. Magari questo potrebbe accontentare anche tutte quelle persone che hanno firmato la petizione per far rigirare la stagione. Non sappiamo cosa ci riserve il futuro, quindi chi lo sa."