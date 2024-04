Game of Thrones, Hannah Waddingham: 'La scena di waterboarding fu orribile'

Dopo l’annuncio dello spin-off di Game of Thrones “The Hedge Knight”, l’attrice Hannah Waddingham è tornata a parlare di una delle scene della serie HBO che più l’ha terrorizzata.

L’interprete di Unella si riferisce a quella famosa scena di “waterboarding”. L’attrice, in un’intervista al Late show with Stephen Colbert, ha rivelato di aver sofferto di claustrofobia dopo aver realizzato quell’episodio. Queste le sue parole:

“Thrones" mi ha dato qualcosa che non mi aspettavo, ovvero una claustrofobia cronica. È stato orribile. Dieci ore di vero e proprio waterboarding. Come se fosse vero. Sono stato legato a un tavolo con tutte queste cinghie di cuoio. Non potevo alzare la testa perché avrei capito che era allentata. Stavo tornando [dal set] con i capelli sporchi di succo d'uva e quindi viola, non potevo parlare perché la Montagna mi aveva messo una mano sulla bocca mentre urlavo e avevo segni di cinghie dappertutto come se fossi stata aggredita. Uno degli altri ragazzi, che stava girando qualcos'altro, mi ha detto: "Sei fortunata, sono quattro giorni che striscio nella me*** sul gomito". Ma non ha importanza quando sei in 'Game of Thrones'. Vuoi solo dare il meglio.”

