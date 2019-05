Game of Thrones: la HBO esclude l'arrivo di uno spin-off con protagonista Arya

Il finale di Game of Thrones non ha chiuso definitivamente le porte dei suoi personaggi, aprendo spiragli per possibili nuove storie, che purtroppo potremmo non vedere mai realizzate.

Nel finale di serie, infatti, l'arco narrativo di Arya Stark viene concluso con lei che salpa su una nave diretta a ovest di Westeros, verso territori inesplorati. Col tempo sappiamo quanto il personaggio interpretato da Maisie Williams sia diventato uno dei più amati della saga da parte dei fan, specialmente nell'arco di quest'ultima stagione quando è stata artefice della sconfitta del Re della Notte.

Per questo motivo e per l'ovvio finale aperto, i fan speravano che tra i tanti spin-off in fase di elaborazione alla HBO riguardo la serie, uno di questi potesse essere incentrato proprio sulle sue future avventure ed esplorazioni. Tuttavia, Casey Bloys, capo della programmazione alla HBO, ha rivelato nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter che uno spin-off su Arya non è attualmente in fase di lavorazione al canale.

"No. Voglio che Game of Thrones, quello di Dan Benioff e David B. Weiss, sia qualcosa di riconoscibile e unico. Non voglio prendere i personaggi di questo mondo che loro hanno trattato in modo meraviglioso e metterli in un mondo creato da qualcun altro. Voglio lasciare questa creazione così com'è. Ecco perché non sto cercando di rifare lo stesso show. George ha creato un mondo immenso, ci sono molti modi diversi per raccontarlo. Stiamo cercando di fare delle cose in maniera che siano molto distinte tra loro, quindi senza rifare lo stesso show. Questa è una delle ragioni per cui, al momento, un sequel o una storia su uno di questi personaggi non ha senso per noi".

Poco male. Sappiamo che la prima incursione di nuovo nel mondo creato da George R.R. Martin della HBO sarà il prequel ambientato molti anni prima degli eventi narrati nella serie; intitolato provvisoriamente Bloodmooon, ci sarà Naomi Watts nel cast e dovrebbe svelare le origini degli Estranei.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del finale di Game of Thrones.