Game of Thrones: HBO ha girato delle scene finte per evitare gli spoiler?

Mentre attendiamo con ansia il gran finale di Game of Thrones, lo scorso episodio ha confermato definitivamente che un importante incontro immortalato nelle foto dal set non potrà più avvenire: che la produzione abbia girato di proposito delle scene finte per evitare gli spoiler?

Negli ultimi anni grosse produzioni come quelle dei Marvel Studios hanno adottato ogni genere di approccio per evitare di far trapelare i dettagli più importanti della trama, e a quanto pare non è stata da meno neanche HBO.

Nei mesi scorsi, infatti, sono emerse dal set alcune foto dell'incontro tra Jon Snow e Cersei, due personaggi che in questa ultima stagione non sono mai entrati in contatto, e vista la morte della Regina non ne avranno neanche più l'occasione. Potete dare un'occhiata alle immagini in questione in calce alla notizia.

Ovviamente la scena potrebbe essere stata tagliata dal montaggio finale per motivi legati alla trama, ma per come si è evoluta la stagione rimane uno scenario piuttosto improbabile: David Benioff e D.B. Weiss potrebbero aver semplicemente seguito il metodo-Russo e aver disseminato qualche dettaglio inventato per confondere le idee degli spettatori.

L'episodio finale di Game of Thrones andrà in onda su Sky Atlantic nella notte tra il 19 e il 20 maggio. HBO ha inoltre recentemente diffuso il trailer di Game of Thrones: The Last Watch, il documentario di 2 ore che esplorerà il dietro le quinte della serie.