Game of Thrones, HBO ha influenzato gli spinoff della serie? Parla George R.R. Martin

Game of Thrones, House of The Dragon, Winds of Winter...questi sono solo alcuni dei titoli dell'iconico George R.R. Martin. Mentre si aspetta che Rhaenyra si scateni nella seconda stagione di House of The Dragon, George R.R. Martin riflette sui recenti cambi all'interno di HBO Max e su come abbiano modificato il piano di lavoro.

Nel suo blog personale, George R.R. Martin rivela di essere tornato in azione: "Ora sono tornato al lavoro...sto lavorando su tantissime cose, potrebbe esplodermi la testa!".

Poi, in risposta a quelle che immaginiamo essere delle richieste da parte dei fan, ha affermato: "Sì, Winds of Winter, sì, sì. E House of the Dragon, Stagione 2. E altri dei show successivi che stiamo sviluppando con HBO. (alcuni di questi si stanno muovendo più velocemente degli altri, come spesso succede. Nessuno ha avuto il via libera però, nonostante speriamo che accada...molto presto).

Ma non tutto è rose e fiori, perché: "Un paio di progetti sono stati accantonati, ma non li darei per morti. Come si accantona qualcosa, si può riprendere qualcosa", rivela l'autore.

A cosa sarebbero dovute queste modifiche? Non è molto chiaro, ma sicuramente i rinnovamenti all'interno di HBO Max avrebbero influenzato in qualche modo il lavoro: "Tutti i cambiamenti di HBO Max ci hanno influenzati, certo", ha affermato l'autore.

Ad essere certo è inoltre che House of The Dragon 2 non uscirà prima del 2023. Ci sarà dunque da aspettare, ma il secondo capitolo della serie sembra essere fuori pericolo.