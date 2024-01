Game of Thrones, HBO è al lavoro su delle serie animate: l'annuncio di Martin

L’universo televisivo di Game of Thrones continua ad espandersi. In un post sul proprio blog, George R.R. Martin ha condiviso con il suo pubblico la notizia che HBO sia pronta a produrre tre nuove serie tv dedicate al mondo descritto dallo scrittore del New Jersey in una delle saghe letterarie fantasy contemporanee di maggior successo.

Dopo aver parlato di 5 personaggi di Game of Thrones morti nella serie ma vivi nei libri, torniamo ad occuparci degli adattamenti dei romanzi di Martin per riportare il comunicato fatto dallo stesso autore in merito a tre nuovi lavori che potrebbero essere trasposti dalle sue narrazioni.

Queste le parole scritte da Martin: “Si dà il caso che io e HBO abbiamo in nostri progetti animati ambientati nel mondo di A Song of Ice & Fire. Nessuno di essi ha ancora ottenuto il via libera, ma credo che ci stiamo avvicinando al passo successivo con un paio di essi. Quando è iniziato l’ultimo ciclo di sviluppo, qualche anno fa, avevamo quattro idee per serie animate, con alcuni grandi talenti. A tempo debito sono seguite writers room e summit, bozze e sceneggiature… ma, ahimè, due dei progetti originali sono stati poi accantonati”.

Quindi lo scrittore ha continuato: “Il lavoro sugli altri due progetti animati continua comunque a ritmo sostenuto… e nel frattempo abbiamo spostato Nine Voyages, la nostra serie sui leggendari viaggi del Serpente di Mare, dal setore dei live action a quello dell’animazione. Una mossa che appoggio pienamente. I vincoli di budget avrebbero probabilmente reso proibitiva una versione in live action, con metà della serie che si svolge in mare e la necessità di creare un porto diverso ogni settimana, da Driftmark a Lys, alle Isole Basilisco, a Volantis, A Qarth e così via. C’è un mondo interò là fuori. E abbiamo molte più possibilità di mostrarlo con l’animazione. Quindi ora abbiamo tre progetti animati in corso”.

In attesa di capire se, come e quando questi progetti si realizzeranno, vi lasciamo a una lista delle migliori serie tv tratte da libri.