Game of Thrones: HBO ha perso oltre il 40% del suo pubblico dopo la fine della serie

L'ultima stagione di Game of Thrones è stata una vera e propria delusione per i fan della serie e sembra che la fine della serie abbia avuto gravi ripercussione sulla rete televisiva che ha perso oltre il 40% dei suoi spettatori.

Nel corso degli anni Game of Thrones ha garantito ad HBO un successo senza precedenti, bisogna tener conto infatti che il primo episodio della prima stagione andato in onda negli Stati Uniti il 17 aprile 2011 ha raccolto "solo" 2,2 milioni di telespettatori mentre, andando avanti con le stagioni, la serie ha raccolto quasi 19 milioni di telespettatori.

La HBO potrebbe andare avanti con vari spin-off del fantastico mondo creato da George RR Martin, alcuni dei quali sono molto più vicini all'entrata in produzione rispetto ad altri come House of the Dragon, ma un nuovo allarmante rapporto dimostra quanto sia stato importante Game of Thrones per il successo della rete. Anche se la fine della serie non è l'unico fattore, gli analisti ritengono che la conclusione dell'epica saga abbia causato alla HBO un enorme perdita di pubblico.

Questa perdita si è registrata soprattutto nella fascia trainante dei telespettatori, ovvero quella compresa tra i 18 e i 49 anni che ha quasi abbandonato del tutto HBO non riuscendo a trovare show degni di Game of Thrones. Si spera che HBO Max con il suo ricchissimo catalogo possa risollevare le sorti dell'emittente.