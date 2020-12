Game of Thrones: HBO promette nuovi spin-off ambientati nel mondo di George R.R. Martin

Dopo aver scoperto qualche curiosità sul casting di Game of Thrones, vi segnaliamo questa intervista ad un dirigente di HBO che siamo sicuri farà felici i numerosi appassionati dei libri scritti da George R.R. Martin.

Casey Bloys, capo della programmazione di HBO, ha partecipalo all'evento online organizzato da Variety, nel corso dell'intervista gli è stato chiesto se il mondo di Game of Thrones può essere considerato importante come Star Wars e Star Trek, franchise tra i più conosciuti nel mondo dell'intrattenimento. Ecco il suo commento: "Quelle sono storie fantastiche che vanno avanti da decenni. Non so se diventerà mai così famoso, ma è una grandissima risorsa da avere ed un mondo molto interessante. Non credo che sarà prodotto soltanto un solo show".

Ovviamente Casey Bloys si riferisce anche al prequel su cui HBO è attualmente al lavoro, intitolato "House of The Dragon" e ambientato diversi secoli prima le vicende che abbiamo visto nel corso dell'opera principale. In molti comunque sperano che l'azienda possa produrre altre storie scritte da George R.R. Martin ed ambientate a Westeros, queste parole sembrano quindi confermare la loro ipotesi.

In attesa di ulteriori notizie vi lasciamo con la nostra notizia incentrata sul destino di un personaggio di Game of Thrones.