Game of Thrones, HBO fa il punto della situazione sugli spin-off: cosa c'è da aspettarsi?

Mentre George Martin è ancora alle prese con la stesura di Winds of Winter, HBO guarda molto più lontano, pensando ai molteplici spin-off di Game of Thrones che verranno rilasciati nel corso dei prossimi anni.

In tutto questo marasma però, Casey Bloys, President of HBO Programming, ha voluto precisare come attualmente tra le varie serie annunciate, solo una sia effettivamente in produzione, ovvero House of The Dragon, il prequel dedicato alla casa Targaryen.

"La buona notizia è che qualsiasi cosa sia collegata a Game of Thrones genera scalpore. Qualsiasi script che sia sviluppo o script che viene lanciato diventa notizia e inevitabilmente viene segnalato e le persone presumono che siano in produzione. Solo House of The Dragon è in produzione, il resto è in sviluppo e solo in un prossimo futuro prenderemo una decisione".

Insomma, stando a quanto detto da Bloys, non vi è ancora nulla di certo sui prossimi lavori relativi all'acclamatissimo franchise di Game of Thrones. Sebbene l'ultima stagione abbia notevolmente deluso i fan, sono in molti ad aspettare con impazienza un ritorno più o meno imminente in quel di Westeros. A ben guardare, non è ancora chiaro quale serie sia in stato più avanzato rispetto alle altre, dagli ultimi aggiornamenti 10.000 Ships sembrerebbe essere in pole position. Staremo a vedere.