Game of Thrones, HBO ci regala uno spettacolare trailer della stagione finale

Continuano i festeggiamenti per il decimo anniversario dal debutto di Game of Thrones sugli schermi televisivi, e dopo una nuova wave di Funko Pop dedicata ai personaggi della serie, arriva anche un nuovo trailer per l' ottava e ultima stagione dello show di HBO.

C'è chi l'ha amata e chi l'ha odiata (probabilmente più chi l'ha odiata), ma l'ottava stagione di Game of Thrones ha fatto a modo suo la storia, come del resto la serie nel suo complesso, e HBO e Warner Bros. hanno deciso di realizzare un nuovissimo trailer per celebrarla e promuoverne la visione sulla piattaforma streaming HBO Max.

Ecco allora che riviviamo alcuni dei momenti più emozionanti dello show, accompagnati dalle voci di diversi personaggi chiave (Samwell Tarly, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Varys e Tyrion Lannister tra gli altri), mentre sullo schermo si susseguono le vicende che tanto hanno fatto discutere i fan della serie.

E mentre nel mese dell'Iron Anniversary possiamo probabilmente aspettarci tante iniziative a tema, la produzione dello spin-off prequel di Game of Thrones House of the Dragon procede senza ostacoli, e a breve dovrebbero anche iniziare le riprese (si parlava proprio di aprile 2021). Ci vorranno sempre diversi mesi prima che possa arrivare sugli schermi, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove anticipazioni dal set che riaccenderanno (o alimenteranno ancor di più) l'entusiasmo dei fan per il mondo creato da George R. R. Martin.