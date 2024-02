Game of Thrones, HBO voleva episodi girati in verticale per gli smartphone!

Game of Thrones girato in verticale? A quanto pare a un certo punto c'è stata la reale possibilità di avere gli episodi dell'iconica serie HBO girati nel formato perfetto per la visione su smartphone.

Secondo il Wall Street Journal, gli ex-proprietari di HBO avrebbero chiesto a David Benioff e D.B. Weiss di girare Game of Thrones verticalmente proprio per permettere agli utenti di guardare gli episodi direttamente sullo smartphone. Una richiesta che non è stata ben accolta da Benioff e Weiss, che già non erano contenti di come stessero andando le cose in HBO. "Benioff e Weiss, che sono amici dalla scuola elementare, non impazzivano per gli allora proprietari di HBO: una volta i dirigenti hanno persino chiesto se "Game of Thrones" potesse essere girato in verticale in modo da poterlo vedere sul telefono. L'azienda ha anche discusso apertamente l'idea di fare miniepisodi da fruire "come degli snack" sono le parole riportate nell'articolo del Wall Street Journal. Vi manca guardare le avventure del Trono di Spade? Qui potete trovare 5 serie tv perfette da vedere dopo Game of Thrones.

Nello stesso articolo, Weiss commenta: "La disfunzionalità uccide i progetti più di qualunque altra cosa, sia che si tratti di disfunzionalità interpersonale che di disfunzionalità istituzionale". Benioff fa eco alle parole dell'amico e collega dicendo: "Quando firmi un contratto di cinque anni con un'azienda vuoi che quell'azienda sia stabile e tu possa essere lasciato in pace a fare il tuo lavoro senza preoccuparti che venga comprata dalla compagnia di telefoni". Insomma, i problemi tra HBO e i due creatori di Game of Thrones sembrano essere stati molteplici, sia sul campo creativo che produttivo. Per quanto riguarda il mondo di Game of Thrones, sapete quando ripartiranno le riprese dello spin-off The Hedge Knight?