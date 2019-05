Game of Thrones: Hodor e La Montagna dicono addio alla plastica nello spot di SodaStream

Ci credereste mai che personaggi come Hodor, La Montagna o Septa Unella combattono per dire addio... alla plastica? Un nuovo spot di SodaStream contro l'utilizzo della plastica ha coinvolti gli attori di Game of Thrones, guardiamolo insieme.

In concomitanza con la stagione finale di Game of Thrones, gli attori di Hodor (Kristian Nairn), La Montagna (Thor Bjornsson) e Septa Unella (Hannah Waddingham) sono i protagonisti della nuova campagna video SodaStream intitolata “Say Goodbye”, per dire addio anche alla plastica.

Nella clip gli interpreti lottano nella vita di tutti i giorni contro le bottiglie in plastica monouso, prendendo coscienza del fatto che dovrebbero abbandonarle per sempre. La campagna enfatizza il messaggio sostenibile di SodaStream per un mondo senza plastica usa e getta.

Se è già successo che le star di GOT comparissero in un video di SodaStream a sostegno del messaggio green, è la prima volta che si riuniscono tutte insieme per un addio corale alla plastica monouso, che coincide con la stagione finale della serie.

L'attore di Hodor ha dichiarato:

“Come fan di SodaStream e difensore dell’ambiente, colgo sempre l’opportunità di aiutare SodaStream a diffondere il suo messaggio di sostenibilità e di lotta alla plastica monouso. Questa volta lo faccio con i miei amici , Thor e Hannah, il che è ancora meglio!”

Daniel Birnbaum, CEO dell'azienda, ha poi aggiunto:

"Siamo sempre alla ricerca di modi divertenti e originali per trasmettere il messaggio che è possibile gustare bevande frizzanti nel rispetto del nostro pianeta.Incoraggiamo i consumatori a dire addio alla plastica monouso e dare il benvenuto a soluzioni riutilizzabili con in più il vantaggio di evitare il trasporto di pesi inutili."

Vi piace questa campagna di sensibilizzazione?