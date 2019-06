Game of Thrones o Hunger Games? I due finali sono quasi identici

Del finale di Game of Thrones si continuerà a parlare ancora per lungo tempo tra polemiche, petizioni, polemiche sulle petizioni e così via. Nelle ultime ore, però, qualcuno ha avanzato un'ulteriore analisi dell'episodio finale, puntando ad alcune similitudini con un'altra celebre saga: Hunger Games.

Pare, infatti, che tra il finale di Game of Thrones e quello dell'ultimo film della saga con Jennifer Lawrence, Hunger Games: Mockingjay, ci sia più di un elemento in comune. Vediamo di cosa si tratta.

In primis, Cersei e Snow (il Presidente, non il nostro caro Queenslayer) cercano di attuare praticamente la stessa strategia nel tentativo estremo di difendersi dall'attacco degli invasori: farsi scudo col popolo, allo scopo di mettere l'esercito avversario davanti a un duro quesito morale. Quesito morale che porta in entrambi i casi alla stessa conclusione: sia l'esercito di Daenerys che quello del Distretto 13, infatti, cominciano a far strage di innocenti pur di arrivare alla fortezza.

Katniss e Jon Snow, dunque, si ritrovano nella stessa scomodissima situazione, quella di rendersi conto di non far più parte dei "buoni" e di trovarsi quindi spiazzati dalla spietatezza dei propri compagni. Katniss presenta inoltre anche delle similitudini con Arya: il tentativo di questa e del Mastino di farsi largo tra la folla ricorda molto da vicino quello di Katniss e Gale di passare per il cancello. Entrambe, Katniss ed Arya, hanno un solo obbiettivo: uccidere il loro nemico mortale, Cersei da un lato, Snow dall'altro.

Dicevamo della triste presa di coscienza di Jon e Katniss: entrambi sono costretti a rendersi conto della nuova faccia delle persone che hanno sostenuto, Daenerys per Jon, Alma Coin per Katniss. Entrambi sono gli unici a potersi avvicinare a loro liberamente ed armati, ed entrambi sono costretti a prendere la decisione più difficile, andando incontro anche al successivo esilio.

Realtà o semplici voli pindarici? Ognuno potrà vederla come vuole. Per chi volesse saperne di più sul finale di Game of Thrones, comunque, lo speciale The Last Watch andrà in onda stasera su Sky. La stagione finale della serie tratta dai libri di Martin è stata una delle più costose di sempre, raggiungendo la cifra di 240 milioni di dollari investiti nella produzione.