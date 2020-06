Game of Thrones, l'improbabile citazione in The Expanse

La serie fantascientifica The Expanse, basata sulla space opera scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey, fa molto parlare di se per le sue assonanze con Game of Thrones.

In The Expanse vi è un mondo molto evoluto, in cui l'umanità può ora viaggiare nello spazio in modo assai efficiente. Proprio come in Game of Thrones, le cui case sono costantemente in lotta l'una contro l'altra per il potere, le tre fazioni di The Expanse sono sempre in conflitto tra di loro. La serie tratta dai libri di George Martin, ci porta in un'epoca sostanzialmente medievale in cui al realismo si combinano elementi del mondo fantasy, mentre The Expanse ci catapulta in un futuro molto sviluppato portando comunque con se, elementi soprannaturali.

Tra le due serie c'è un legame ben più sottile, infatti pare che Ty Frank, autore dei libri, sia stato a lungo assistente di George R. R. Martin, occupandosi in particolare delle sue finanze. Il loro è stato un rapporto veramente molto stretto che probabilmente avrà influenzato notevolmente lo scrittore.

Frank ci tiene a precisare che comunque il suo stile di scrittura è molto diverso da quello di Martin, e che la maggior parte delle cose che ha imparato dall'autore superstar ha a che fare soprattuto, con il lato commerciale delle cose.

Entrambi sono poi accomunati da un'altra passione, quella per i giochi di ruolo e da tavolo. Martin infatti negli anni '80 era un gamemaster per un gioco di ruolo di supereroi chiamato Superworld da cui probabilmente sono state desunte trame per Game of Thrones, così anche The Expanse si basa su un gioco di ruolo. In effetti, Franck ha creato il mondo di The Expanse come ambientazione per un gioco a cui ha giocato con il suo partner Daniel Abraham, e molti degli eventi dello spettacolo ne sono stati tratti.

Intanto proprio in riferimento ai giochi di ruolo, il cast di Game of Thrones si è riunito per giocare online a Dungeons e Dragons. Una partita esilarante a cui non ha preso parte Hafþór Björnsson. La Montagna di GoT è infatti impegnata con un nuovo reality tutto suo.