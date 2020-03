Game of Thrones: Indira Varma positiva al Coronavirus

La star di Game of Thrones, Indira Varma, ha rivelato di essere positiva al Coronavirus. La notizia arriva a due giorni di distanza dal precedente annuncio del collega di set, Kristofer Hivju, di essere positivo al COVID-19. Varma ha interpretato il personaggio di Ellaria Sand nell'epico show di HBO. L'attrice l'ha annunciato tramite Instagram.

"Sono a letto con lui e non è carino. Resta al sicuro e in salute e sii gentile con gli altri" ha scritto sul popolare social l'attrice britannica di origini indiane.

Indira Varma, 46 anni, ha recitato nella moderna versione dell'opera teatrale di Anton Chekhov, Il gabbiano, al West End di Londra, accanto alla collega di Game of Thrones, Emilia Clarke.



Lo spettacolo è stato sospeso a causa della pandemia:"Così triste che il nostro e altri spettacoli in tutto il mondo siano stati colpiti dall'oscurità della pandemia di COVID-19. Speriamo di poterci tornare presto ed esortiamo tutti voi (e il governo) a sostenerci quando lo faremo" ha scritto l'attrice nel post.

Indira Varma e Kristofer Hivju sono solo le ultime star ad esser contagiate dal Coronavirus, dopo Tom Hanks, Rita Wilson, Olga Kurylenko e Idris Elba.

Tom Hanks e Rita Wilson sono stati dimessi dall'ospedale australiano nel quale erano stati ricoverati in seguito alla positività, riscontrata durante la lavorazione del biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann.

Idris Elba ha ringraziato i suoi fan che gli hanno tributato accorati messaggi di sostegno in questo periodo di quarantena a causa del virus.