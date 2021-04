Game of Thrones, iniziano le riprese dello spin-off House of Dragon! Ecco i protagonisti

Composta da 10 episodi, la prima stagione di House of the Dragon debutterà su HBO nel corso del 2022. Questa la sinossi ufficiale. La serie prequel vede la dinastia Targaryen all'apice assolto del suo potere, con più di 15 draghi sotto il loro controllo. La loro lenta caduta inizia quasi 193 anni prima degli eventi di Game of Thrones , quando il re Viserys rompe un secolo di tradizioni nominando sua figlia Rhaenyra erede al Trono di Spade. Quando Viserys dà alla luce un figlio, tuttavia, la corte rimane scioccata nello scoprire che Rhaenyra manterrà il suo status di erede.

Inoltre, l'account twitter di House of the Dragon ha presentato con una foto tutti i protagonisti della serie . In ordine troviamo Emma D'Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Touissant in quelli del Serpente di Mare (Corlys Velaryon), Paddy Considine nel ruolo del Re Viserys Targaryen, Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen, Olivia Cooke nel ruolo di Alicent Hightower e infine Rhys Ifans nei panni di Otto Hightower.

Come potete vedere in calce alla news, l'annuncio è accompagnato da una foto del cast e gli autori impegnati in una sessione di lettura della sceneggiatura, rigorosamente a distanza come previsto dalle misure di sicurezza anti-Covid.

Poco più di una settimana dopo che Game of Thrones ha festeggiato i 10 anni dall'uscita del primo episodio, l'account della serie HBO ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di House of the Dragon, serie prequel/spin-off incentrata sulla casata Targaryen .

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

Emma D’Arcy as Princess Rhaenyra Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/lZ4ERgAy5H — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Steve Toussaint as The Sea Snake.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/9jq1O6wEA6 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Paddy Considine as King Viserys Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/ZtS8zpkfS1 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/FOUBieuhE5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021