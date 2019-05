Game of Thrones, su Instagram l'addio di Sophie Turner

Tanti ci hanno lasciato per strada, durante queste otto stagioni di Game of Thrones. Infine però il momento dell'addio è arrivato per tutti, caduti e sopravvissuti, vincitori e vinti, e per tutti è stato ugualmente doloroso.

Uno degli ultimi messaggi di commiato dalla straordinaria avventura che è stata questa serie è arrivato da parte di Sophie Turner. L'attrice di Sansa Stark, poche ore prima della diretta dell'ultimo episodio, ha affidato ad un post su Instagram i suoi sentimenti.

"Sansa, grazie per avermi dato resilienza, coraggio e per avermi insegnato cos'è la vera forza. Grazie per avermi insegnato ad essere gentile e paziente e a comandare con amore. Sono cresciuta con te, mi sono innamorata di te quando avevo 13 anni ed ora, 10 anni dopo... A 23 anni ti lascio dietro di me, ma non mi lascio dietro i tuoi insegnamenti. Alla serie e alle incredibili persone che l'hanno realizzata, grazie per avermi regalato la miglior lezione di vita e di recitazione che potessi desiderare. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie per avermi dato questa possibilità tanti anni fa. Infine, ai fan. Grazie per esservi innamorati di questi personaggi e per aver supportato lo show fino alla fine. Mi mancherà questo più di ogni altra cosa" ha scritto una Sophie Turner sinceramente commossa.

Proprio i fan ringraziati nel post, però, sembrano non aver gradito il finale della serie (così come, in realtà, l'intera ottava stagione). In tanti, però, chiedono a gran voce uno spin-off su Arya, partita alla volta del "West of Westeros".