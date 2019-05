Game of Thrones, per Isaac Hempstead-Wright la petizione è 'ridicola'

Il cast di Game of Thrones non sembra aver preso troppo bene la questione della petizione che chiede il remake immediato dell'intera ottava stagione della serie, giudicata troppo deludente dai fan.

Jacob Anderson, interprete di Verme Grigio, aveva già espresso il suo disappunto pochi giorni fa definendo la petizione "una schifezza". Ora è stato invece il turno di Isaac Hempstead-Wright, attore che dà il volto a Bran Stark.

"Non posso neanche concepirla. La trovo semplicemente ridicola. Trovo ridicolo che le persone pensino di poter chiedere che una cosa venga fatta in modo diverso solo perché a loro non è piaciuta. Stupidamente ho preso la cosa molto sul personale, non avrei dovuto farlo. Il fatto che le persone abbiano una reazione molto emotiva è la ragione del successo di Game of Thrones. La serie non ti fa sempre ciò che tutti vorrebbero" ha dichiarato l'attore, chiaramente irritato per l'atteggiamento dei fan.

Che il finale sia piaciuto o meno, comunque, Game of Thrones ha avuto la sua conclusione stanotte, dopo otto lunghissimi anni di messa in onda e clamorosi successi. Nella giornata di ieri, Emilia Clarke e la stessa HBO hanno ringraziato i fan, il cast e chiunque abbia avuto un ruolo nella creazione di una serie tanto importante per la storia della TV come per le vite di ognuno di loro.