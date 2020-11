Game of Thrones, Iwan Rheon e una scena crudele: 'Il giorno peggiore della mia carriera'

Nelle sue otto stagioni, Game of Thrones si è guadagnata una reputazione di serie violenta e cruda, con immagini esplicite e spesso disturbanti. Una delle scene più controverse ha per protagonista Ramsay Bolton (Iwan Rheon), che durante la prima notte di nozze, stupra Sansa Stark (Sophie Turner). L'attore ne ha riparlato recentemente.

Sebbene abbia partecipato a sequenze anche più violente, almeno dal punto di vista visivo, Iwan Rheon ricorda quella scena come il giorno più brutto della sua carriera di attore. "È stato orribile. Nessuno avrebbe voluto essere lì" ha ricordato in una recente intervista con Metro. "Nessuno voleva farlo, ma se si sta raccontando una storia, allora bisogna raccontarla in modo sincero."

Secondo l'interprete di Ramsay, la scena "è molto, molto difficile da guardare. È una cosa orribile che purtroppo accade, ma non dovrebbe mai accadere. È stato il giorno peggiore della mia carriera."

La principale differenza con altre scene cruente, continua l'attore, è che "mozzare un dito a qualcuno non sembra vero, c'è solo un pezzo di plastica in primo piano. Stiamo solo recitando, non è reale. Una situazione del genere, invece, immedesimandosi nella realtà, è molto difficile da affrontare. Sansa va incontro al matrimonio senza conoscere tutte le informazioni su Ramsay. Ha la sensazione che sia pericoloso, ma scopre che è anche peggio di quanto immaginasse [...] È stata una giornata davvero orribile."

