Game of Thrones: Jack Gleeson ha partecipato ad un evento di wrestling

Siamo tutti in attesa di conoscere in quali categorie degli Emmy vincerà la serie ispirata ai libri di George R. R. Martin: alcuni come Alfie Allen di Game of Thrones sono impegnati in varie interviste, mentre altri hanno deciso di passare il tempo in un modo molto più originale.

Stiamo parlando di Jack Gleeson, conosciuto ai più come l'odiato Re Joffrey. L'attore si è divertito a partecipare all'evento wrestling avvenuto a Dublino dal titolo "Trinity Brawl 2": possiamo vederlo salire per la prima volta sul ring durante un sogno e sarà lui a spiegare al wrestler J Money di essere rimasto privo di sensi per molti mesi, svegliandosi in tempo per la vigilia di Natale. Lo show si è concluso così con gli atleti che hanno iniziato a ballare sul ring con la canzone "All I want for Christmas is you" di Mariah Carey in sottofondo.

Jack Gleeson non ha resistito alla tentazione e in uno dei tweet che trovate in calce alla notizia è possibile vederlo tentare una mossa di wresting su un povero malcapitato.

Dopo aver raggiunto il successo grazie al ruolo di Joffrey Baratheon l'attore irlandese ha deciso di chiudere così la sua carriera di attore, ecco la sua spiegazione per questa scelta: "La risposta non è molto lunga o interessante. Ho iniziato a recitare che avevo 8 anni, semplicemente non mi diverto più come un tempo. Fino ad ora l'ho sempre fatto per divertirmi con gli amici, o come progetto durante l'estate, ma adesso potrei farlo come lavoro, ma quando inizi a fare qualcosa come lavoro, cambi completamente il tuo rapporto. Non è che odio recitare, ma non è quello che voglio fare".

Nel frattempo anche George Martin ha parlato del finale di Game of Thrones, affermando che la controversa conclusione della serie non influenzerà il suo lavoro sui libri.