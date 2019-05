Game of Thrones: Jacob Anderson dice addio a Verme Grigio

Parlare del finale di Game of Thrones vuol dire anche raccontare il modo in cui i vari protagonisti stanno dicendo addio ai personaggi che hanno interpretato, che si tratti dei fortunati sopravvissuti o di chi ci ha rimesso la pelle prima dell'ultimo episodio.

Alla folta schiera di attori desiderosi di omaggiare i loro personaggi si aggiunge Jacob Anderson, interprete di Verme Grigio, membro degli Immacolati e Capo della Guardia di Daenerys Targaryen. Anderson non si limita, come tutti i suoi colleghi, a postare una foto del suo ultimo giorno di riprese: l'attore ha infatti preferito postare due foto che lo ritraggono durante il suo primo ed il suo ultimo giorno sul set.

"1. Primo giorno. 2. Ultimo giorno. GoT è stato come il più folle viaggio scolastico di sempre. L'avventura di un weekend durato 6 anni. Verme Grigio. Sei passato dall'essere un robot all'essere un ragazzo vero. Sono fiero di te. Mi mancherai, amico. Grazie a tutti quelli che si sono interessati a lui ed hanno fatto il tifo per lui. Lui l'ha apprezzato. Gliel'ho chiesto. Un enorme urlo per il team Targaryen: Nats, Emilia, Conleth, Peter, Iain, Ian, Michiel, Reece, Ed, Kit, Liam. Grazie per aver reso quei giorni così divertenti. Un pensiero ad ogni singolo reparto che ha dato il tutto per tutto per realizzare questa serie. Hanno lavorato instancabilmente giorno e notte per realizzare ciò, i loro nomi non verranno mai acclamati e loro lo sanno, ma lo fanno lo stesso. Questo è per voi, banda di geniali farabutti. Vi amo tutti. Grazie" la didascalia con la quale Anderson ha commentato le foto.

Anche Carice Von Houten ha salutato per l'ultima volta su Instagram la sua Melisandre. Jacob Anderson, invece, pochi giorni fa si era espresso con parole molto poco diplomatiche sulla petizione che chiede la riscrittura dell'ottava stagione di Game of Thrones.