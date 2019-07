Game of Thrones, per Jaime le critiche al finale sono 'sciocchezze'

L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones è stata oggetto di pesanti critiche da parte dei fan, che sono arrivati addirittura a chiedere con una petizione che fosse rigirata. Sul banco degli imputati sono finiti così gli showrunner Dan Benioff e DB Weiss, accusati addirittura di aver “sabotato” la serie.

Per Nikolaj Coster-Waldau, che in Game of Thrones ha interpretato Jaime Lannister, queste lamentele sono un’assurdità, e non ha esitato a farlo sapere ai fan intervenuti al Con of Thrones di Nashville lo scorso weekend. “Chiunque pensi che i due creatori della serie” ha commentato l’attore, “non siano i più appassionati e i più coinvolti di tutti, e chiunque creda che non abbiano passato ogni minuto degli ultimi dieci anni a pensare al finale più giusto, è una specie di sciocco.”

Coster-Waldau ha continuato poi difendendo il lavoro degli sceneggiatori, del cast e di tutta la troupe. “Sappiate inoltre che anche loro leggono i commenti. E anche se vi sedete a scrivere: Stupidi scrittori, st***zi… loro – come me e come ogni singola persona, e ce ne sono migliaia, che ci ha lavorato – si sono fatti il mazzo per realizzare il miglior finale possibile.”

Quando a un certo punto uno dei fa tra il pubblico ha elogiato il lavoro degli showrunner, Nikolaj si è un po’ sciolto e ha commentato: “Vorrei solo che Dan e David fossero qui e potessero sentirti. Per capire che la gente ama davvero la serie e che non sono le persone più odiate al mondo. Voglio dire… so come si sentono.”

Sempre al Con of Thrones Jerome Fkynn ha smentito il suo odio nei confronti di Lena Headey. Sophie Turner, invece, è stanca della Bottle Cap Challenge tanto di moda in questi giorni.