Game of Thrones, che fine fa Jaqen H'ghar dopo il finale di serie?

Nonostante siano quasi passati due anni dal suo incredibile (e controverso) finale, Game of Thrones rimane uno degli show più popolari al mondo, anche grazie all'hype generatosi per l'arrivo in futuro dello spin-off prequel House of the Dragon. Oggi vogliamo rispondere a un dubbio sul destino di un personaggio che si sono chiesti in molti.

Se abbiamo già visto, infatti, il perché di quell'assurdo plot twist dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, in molti continuano a chiedersi che fine abbia fatto Jaqen H'ghar (interpretato da Tom Wlaschiha) dopo la conclusione dello show. Prima di iniziare, avvisiamo che faremo spoiler su alcuni degli avvenimenti chiave della serie dalla sesta stagione fino all'ottava e ultima, quindi se siete intenzionati a recuperare GOT o non siete ancora arrivati a quel punto, vi invitiamo di non continuare a leggere e di tornare in un secondo momento.

Dove abbiamo visto Jaqen l'ultima volta?

Durante l'ottavo episodio della sesta stagione de Il Trono di Spade, dal titolo di Nessuno, Arya Stark (Maisie Williams), intenzionata a tornare a casa dopo tutte le disavventure vissute a Braavos, viene raggiunta dall'Orfana (Faye Marsay), che le annuncia di doverla uccidere in quanto ora sulla lista del Dio dei Mille Volti. Dopo una rocambolesca battaglia, Arya ne esce vincitrice, e si reca da Jaqen alla Casa del Bianco e del Nero per comunicargli della morte della sua adepta. Jaqen si complimenta con lei, dicendole che finalmente è diventata "Nessuno", ma la ragazza controbatte dicendo che lei è Arya Stark, e che sarebbe tornata a Grande Inverno. Con il sorriso di Jaqen, apparentemente compiaciuto della scelta, e l'abbandono di Braavos da parte della giovane Stark, si conclude la sua storia in GOT.

Cosa potrebbe essergli successo dopo il finale della serie?

Difficile a dirsi. Sicuramente, il misterioso uomo avrà continuato a servire il Dio dei Mille Volti in ogni misterioso modo richiesto. Tuttavia, dopo la trasmissione dell'ultima stagione della serie e del documentario a essa dedicato, dal titolo The Last Watch, abbiamo scoperto che sia Jaqen che l'Orfana hanno attivamente preso parte ai lavori sul set dell'ultimo arco narrativo di Game of Thrones, in alcune scene girate apparentemente solo per confondere i giornalisti. In molti pensano, infatti, che la presenza dell'Orfana servisse solamente a rafforzare le teorie e speculazioni che a quei tempi erano molto in voga che in realtà Arya fosse l'Orfana, la vera vincitrice dello scontro tra le due, e che Jaqen (consapevole di questo) avesse permesso alla ragazza di tornare a Westeros per agire nel nome del Dio dei Mille Volti. O forse, la loro presenza potrebbe riguardare uno dei tanti finali differenti girati per la conclusione dello show? Forse non lo sapremo mai, ma speriamo ancora di conoscere il destino di un personaggio così affascinante e difficile da comprendere come Jaqen H'ghar, magari grazie alla saga di libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che deve ancora mettere la parola fine alla sua saga.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quale sia il combattimento più spettacolare in Game of Thrones, la palla passa a voi: quale credete sia stato il destino di Jaqen H'ghar in Game of Thrones? Vi sarebbe piaciuto vederlo nell'ottava e ultima stagione della serie?