Game of Thrones: anche Jason Momoa posta una foto nostalgica dal set della serie

La fine di Game of Thrones ha dato il via a una serie di lunghi adii sia da parte della produzione che degli attori coinvolti nel cast dell'ultima e delle passate stagioni, tra cui anche Jason Momoa.

L'attore statunitense ha infatti postato sul suo profilo Instagram un'immagine ad alto tasso di nostalgia proveniente dal set della serie HBO in cui l'ex-interprete di Khal Drogo si prende una pausa dalle riprese di Game of Thrones sdraiandosi su un van preso in affitto anche per fare ritorno a casa perché troppo "al verde" per prendere direttamente un aereo.

Lo spiega Momoa stesso nella didascalia che accompagna l'immagine: "Così sconvolto. Guardando le foto sul mio telefono ho trovato questa. Fuori strada, in una piazzola di sosta. Era un momento straordinariamente semplice col mio miglior amico Andrew Mendoza. Mentre stavamo filmando Game of Thrones ci eravamo presi una piccola pausa. Eravamo al verde e non riuscimmo a volare fino a casa, così affittammo questo van UHAUL a Belfast e lo guidammo per la meravigliosa Irlanda in cerca delle migliori pinte di Guinness. Scoprimmo che è buona ovunque. Conservo il ricordo di tantissime storie e persone meravigliose, sono proprio quei momenti semplici che ricordo di più. Mi manca ancora la mia famiglia. E' stato un lungo viaggio e mi sento come se fossi appena partito. Ps: chiedo a Brian di darmi altre sue foto, lui ha le migliori".

Non solo Momoa, ma anche Maisie Williams ha guardato con nostalgia alla conclusione di Game of Thrones, sottolineando la dedizione dei creatori in fase di sceneggiatura, aspetto non scontato nel campo delle produzioni televisive. L'attrice ha infatti dichiarato di avere letto molte proposte di sceneggiatura definite semplicemente "trash". Piena di commozione, infine, è stata anche la reazione di Kit Harington una volta letta la sceneggiatura dell'episodio finale della serie.