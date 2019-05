Game of Thrones: Joe Dempsey era preoccupato per le reazioni al finale

L'atteso finale di Game of Thrones, così come tutta l'ottava stagione, ha diviso completamente i fan. La cosa non ha però sorpreso Joe Dempsie, interprete di Gendry Baratheon, che a quanto pare si aspettava una reazione del genere da parte del pubblico.

"Personalmente, quando ho letto il finale, ricordo di aver detto 'Non so quanto sarà ben accolta una cosa del genere'." ha detto l'attore ai microfoni di BBC Radio 5. "Potrebbe essere uno di quei finali che hanno bisogno di essere digeriti, e magari col passare del tempo le persone lo apprezzeranno."

Parlando della riabilitazione di Kit Harington (Jon Snow), che ha deciso di combattere i problemi dovuto allo stress e all'alcolismo, Dempsey ha confermato che i protagonisti di Game of Thrones sono stati sottoposti ad una grande pressione e che è grato di non aver fatto parte del gruppo principale del cast:

"Una delle cose che mi ha colpito quando sono tornato per la settima stagione, è quanto sia cambiata la vita di alcuni membri del cast, in termini di fama e riconoscimento. E sono felice di non aver fatto parte del gruppo principale di attori, che hanno dovuto sopportare tutto questo peso sulle spalle, glielo si legge in volto."

La serie record è giunta al termine da poche settimane, ma il prossimo 3 giugno Sky Atlantic trasmetterà Game of Thrones: The Last Watch, uno speciale documentario di due ore sulla realizzazione della stagione finale. Il documentario è già stato trasmesso negli Stati Uniti, e se siete impazienti qui potete trovare i nuovi dettagli emersi da The Last Watch.