Game of Thrones: Joe Dempsie fu bocciato tre volte ai provini

Ci sono amori che sbocciano istantanei, con il più classico dei colpi di fulmine, ed altri che invece si prendono il loro tempo. Alla seconda categoria appartiene quello tra Joe Dempsie e Game of Thrones: l'interprete di Gendry Baratheon, infatti, pare non avesse fatto un'ottima impressione alle selezioni.

A raccontarlo è stato lo stesso Dempsie nell'ambito di un'intervista rilasciata ad Esquire: "Feci le audizioni per il pilot. Non sapevo neanche cosa fosse Game of Thrones, non l'avevo capito. Nessuno, all'epoca, immaginava che sarebbe diventato il più grande show televisivo del mondo, per me era solo un provino tra i tanti" ha raccontato l'attore.

Il povero Dempsie, dopo esser stato scartato una prima volta, si ripresentò altre due volte per ottenere una parte come Guardiano della Notte, ma le cose non migliorarono: "Mi convinsi che pensassero fossi un pessimo attore. Poi arrivò Gendry e riprovai ancora, dovetti sostenere tre audizioni, penso. Ne feci una a Londra, poi una a Belfast dove c'erano Benioff e Weiss per la prima volta. E poi un'altra ancora, la finale, dove c'erano di nuovo Benioff e Weiss. C'erano anche altri quattro produttori nella stessa stanza. Ero sinceramente convinto che fosse stato il mio peggior provino".

Non dovettero pensarla così sceneggiatori e produttori di Game of Thrones. Le cose, come sappiamo, da allora sono andate piuttosto bene a Joe Dempsie ed al suo personaggio, nominato Lord di Capo Tempesta durante l'ultimo episodio andato in onda. Dempsie è stato poi protagonista, insieme a Maisie Williams, di una delle scene più discusse di questa stagione.