Game of Thrones: Joe Dempsie parla di Gendry e della possibilità di interpretare Jon Snow

Vi abbiamo raccontato di come ai provini di GOT Joe Dempsie fu bocciato per ben tre volte, ma adesso l'attore dell'acclamata serie fantasy di HBO parlando con Esquire ha fatto luce su alcuni dettagli inediti.

In particolare, l'attore ha spiegato di essere stato selezionato per il ruolo di Jon Snow, ma siccome non aveva idea di cosa fosse Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco non si preparò adeguatamente per il provino. Dopo un anno e mezzo, avendo letto il lavoro di George R.R. Martin grazie ad un amico di famiglia, si presentò di nuovo.

L'attore ha anche parlato degli ultimi episodi della serie e del destino del suo personaggio, Gendry:

"Gendry si dirige verso questi ultimi episodi della serie con un manto di legittimità. Anche se non penso che essere stato nominato lord di Capo Tempesta fosse necessariamente quello che voleva. Il potere, le terra e le ricchezza che gli sono stati assegnati come ricompensa per la Battaglia di Grande Inverno, beh, credo che tutto questo sia superfluo per lui. Sono sicuro che la cosa che più desiderava fosse essere legittimato come degno erede di suo padre, il fatto di essersi liberato della nomea di bastardo lo inorgoglisce. Era questo quello che voleva più di ogni altra cosa."

