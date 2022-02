Game of Thrones, John Bradley sul finale: 'Era impossibile accontentare tutti'

Sono passati quasi tre anni dal controverso finale di Game of Thronesm a nonostante tutto, lo show HBO continua ad essere sulla bocca di tutti, cast compreso. E così l'interprete di Samwell Tarly ha voluto dire la sua su questo epilogo tanto discusso,

John Bradley, intervenuto in una recente intervista con Variety, non solo ha commentato l'arrivo di House of the Dragon ma ha anche aggiunto che sarebbe stato difficile trovare un finale che potesse soddisfare tutti gli spettatori. Per una serie che ha raccolto così tanto amore e consensi nel corso degli anni, l'attore non è rimasto assolutamente stupito per le numerose critiche destinate alla stagione finale.

"Era impossibile accontentare tutti" ha detto l'amatissimo interprete di Sam. "Quando si fanno queste cose, si mette in conto che una parte del pubblico potrebbe non essere felice del finale scelto. Noi ce l'abbiamo messa tutta ma sapevamo che molti non sarebbero stati soddisfatti. E chissà, quando le ferite si saranno un po' rimarginate in tra qualche anno, forse le persone lo rivalutano e saranno in grado di vederlo e forse anche apprezzarlo".

Bradley ha poi rivelato che l'intero cast e la troupe avevano a cuore la buona riuscita dell'ultima stagione di Game of Thrones: "Se non ci fosse importato, non saremmo stati sul set a Belfast alle 3 del mattino per mesi e mesi. Volevamo renderlo il più bello possibile, ed è un peccato che alla gente non sia piaciuto perché abbiamo fatto del nostro meglio per creare qualcosa di molto speciale".

Voi che ne pensate delle sue parole?