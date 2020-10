Game of Thrones: Jon Snow resusciterà anche nei libri? Cosa sappiamo attualmente

La conclusione de Il Trono di Spade non è piaciuta ai fan, tanto da averli portati a firmare una petizione epocale per la riscrittura del finale di GOT 8. La speranza di poter vedere un epilogo migliore è quindi affidata alla penna di George R. R. Martin, attualmente impegnato nel sesto libro della saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Sappiamo che Martin è tornato di recente a scrivere il libro The Winds of Winter (I venti dell'inverno in italiano), sequel del libro ormai uscito più di nove anni fa, Una danza con i draghi. Uno dei momenti più sconvolgenti del quinto capitolo della saga è stato il tradimento e la conseguente uccisione di Jon Snow da parte dei Guardiani della notte, politicamente in disaccordo con il loro Lord Comandante per aver deciso di schierarsi insieme al Popolo Libero ed entrare in guerra contro Ramsay Bolton.

Nella serie TV l'uccisione di Jon (interpretato da Kit Harington) ha delle motivazioni più "sentimentali", con i Guardiani che non sono intenzionati ad aiutare il Popolo Libero a stabilirsi oltre la barriera, e per i dubbi sulla vera esistenza degli Estranei, come affermato da Jon. Poco dopo, nello show targato HBO, il Lord Comandante verrà riportato in vita da Melisandre (Carice van Houten), cosa che nei libri ancora non è venuta.

La domanda quindi è: Jon Snow tornerà in vita ne I venti dell'inverno? E come? Per quanto riguarda la prima domanda, sebbene non abbiamo una risposta certa, crediamo che Jon tornerà in vita; nonostante serie TV e libri si sono distanziati progressivamente nel corso degli anni, l'importanza di Jon è stata rilevante in entrambe le saghe, e sembra difficile che un personaggio che ha avuto un arco narrativo in crescendo possa lasciare per sempre la saga, prima che il suo percorso si concluda.

Molti più dubbi, invece, su come questa resurrezione avverrà: sono in molti a credere che una chiave sarà il metalupo Spettro, fido compagno di Jon, e ultima parola da lui pronunciata prima di morire. L'anima di Jon potrebbe essere entrata dentro quella del metalupo, il che potrebbe permettere una resurrezione del corpo da parte di Melisandre, o di Bran.

Cosa ne pensate di queste teorie? Vorreste che Jon Snow tornasse in vita in The Winds of Winter? E se sì, in che modo? Fatecelo sapere nello spazio commenti!