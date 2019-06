Game of Thrones: Jon Snow si scusa con i fan per l'ottava stagione, ma in realtà...

In un ironico video pubblicato dallo youtuber Eating Things si vede un affrantoJon Snow scusarsi per l'ottavo e ultimo capitolo della serie tv di Game of Thrones, che ha lasciato molti fan della serie tv delusi.

Le immagini sono quelle tratte dalla scena successiva alla Battaglia di Winterfell, ma di certo le parole di Jon Snow non sono le stesse che hanno ascoltato gli spettatori. Nel video infatti Jon pronuncia un discorso di scuse per il modo frettoloso con cui si è conclusa la serie, dicendo che sembra che sia stata scritta in appena una settimana e aggiunge anche che questo dimostra che i creatori non hanno imparato nulla dall'ultima puntata di Lost.

Il video è diventato virale, segno del fatto che ancora molti fan non riescono a darsi pace per il finale di una delle serie tv più amate, che però ha cominciato a deluderli proprio non appena si è avvicinata all'epilogo tanto atteso.



A tal proposito Casey Bloys il responsabile della programmazione di HBO ha commentato dicendo che era impossibile chiudere una serie tv così seguita in un modo che riuscisse ad accontentare tutti, ma si dice comunque soddisfatto del risultato ottenuto.



Resta il fatto che, a quanto pare, molte star della serie non hanno gradito l'epilogo del proprio personaggio: Lena Headey, ad esempio, avrebbe voluto ben altro per il destino di Cersei.