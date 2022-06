Game of Thrones oltre Jon Snow: quali sono gli spin-off in lavorazione per HBO?

Il sequel di Game of Thrones dedicato a Jon Snow annunciato in queste ore è solo uno dei tanti spin-off de Il trono di spade attualmente in lavorazione in casa HBO.

E con il prequel House of Dragon in arrivo ad agosto, quale migliore occasione per fare ordine sul futuro della saga creata da George RR Martin? Ecco tutte le serie tv spin-off di Game of Thrones attualmente in lavorazione in casa HBO:

Tales of Dunk and Egg : basata sui racconti di George R.R. Martin incentrati sull'omonimo duo, "The Hedge Knight" del 1998, "The Sworn Sword" del 2003 e "The Mystery Knight" del 2010, la questa serie prequel di Game of Thrones è stata annunciata qualche tempo fa dalla HBO, con la storia, ambientata 90 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, che seguirebbe le avventure del cavaliere Duncan, per gli amici e nemici Dunk, e il suo giovane compagno calvo, soprannominato "Uovo". La sorpresa? Quest'ultimo è in realtà Aegon V Targaryen, il principe Targaryen che un giorno sarebbe diventato un re di Westeros.

: a differenza di altre serie spin-off di GOT, 10000 Ships ha già una showrunner annunciata in Amanda Segel (Person of Interest, Helstrom), e la storia, ambientata 1.000 anni prima della serie principale del franchise, si concentrerà sul viaggio della principessa Nymeria a Dorne. 9 Voyages : uno spin-off dello spin-off prequel House of Dragon incentrato su uno dei pochi non Targaryen della prossima serie tv di GOT, ovvero Lord Corlys Velaryon, interpretato da Steve Toussaint. Conosciuto anche come "Il serpente del mare", Corlys divenne il più famoso marinaio di Westeros grazie ai suoi famosi nove viaggi da Westeros a Essos, e la serie racconterebbe proprio quei viaggi. Il creatore di The Mentalist e co-creatore di Rome Bruno Heller sta lavorando al progetto con George R.R. Martin.

In aggiunta, per spirito di completezza, segnaliamo anche l'esistenza di Flea Bottom, uno spin-off incentrato sui bassifondi di Approdo del re, che però sarebbe già stato accantonato, come già accaduto alla serie prequel con protagonista Naomi Watts, cancellata dopo la produzione del pilot.