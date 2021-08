Game of Thrones, Kit Harington canta al Tonight Show in una divertente esibizione

Kit Harington, il leggendario interprete di Jon Snow di Game of Thrones è apparso al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, durante il suo episodio numero 1.500, e in vero stile Fallon, i festeggiamenti per il traguardo includevano una performance molto particolare.

"Sta per succedere qualcosa di speciale", ha detto Fallon, spiegando la semplice idea dietro il pezzo, chiamata "Straight Up Goes for It": qualcuno esce sul palco e canta la canzone "Drops of Jupiter" dei Train.

Fallon racconta di aver lanciato per anni la sfida ai suoi ospiti, ma nessun aveva mai voluto correre il rischio di cantare la canzone, finora.



"Finalmente abbiamo qualcuno che ha il coraggio di farlo", ha detto presentando Harington che non non suona il pianoforte, ma finge di farlo.



Fallon ha poi intervistato Harington che ha parlato della seconda stagione di Modern Love e della sua esperienza nel MCU avendo preso parte alle riprese del film Gli Eterni.



"Riguardo al cantare la canzone, la parte sensibile del mio cervello mi diceva di non farlo 'Non sei un cantante, non hai alcun legame con questa canzone, non ha alcuna rilevanza per quello di cui parli nello show'. Ma c'era un'altra piccola parte del mio cervello, la parte che mi mette sempre nei guai che mi diceva: "Ma cosa succede se sei brillante? E se ti apre prospettive completamente nuove di una carriera nel canto?"



Tuttavia, Harington ha ammesso che "10 secondi prima di iniziare, quella stessa piccola parte del mio cervello ha detto: 'Non avresti dovuto farlo'". Ma noi apprezziamo comunque il tentativo, giusto?



Harington ha rivelato di aver avuto alcuni problemi di salute mentale all'epoca di Game of Thrones, ma ora fortunatamente li ha superati ed è anche diventato papà dopo aver sposato Rose Leslie, conosciuta proprio sul set della serie HBO.