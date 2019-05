Game of Thrones: Kit Harington difende il controverso destino di Daenerys

Intervistato da Entertainment Weekly, Kit Harington ha detto la sua sul divisivo finale di Game of Thrones e in particolare sul tanto discusso destino di Daenerys, che già aveva scatenato le proteste di molti fan nell'episodio 8x05.

Attenzione, seguono spoiler sull'episodio 8x06 di Game of Thrones.



"Credo che sarà molto divisivo," ha detto Harington sull'arco narrativo di Daenerys, morta per mano di Jon nel finale dello show. "Ma se ripensi alla storia di Daenerys, lei ha fatto delle cose davvero terribili. Ha crocifisso delle persone, le ha bruciata vive. Questo è stato costruito. Quindi dobbiamo dire al pubblico: 'Tu anche stavi negando con che stava accadendo. Sapevi che qualcosa non andava. Sei colpevole anche tu, l'hai incoraggiata.'"

L'attore ha poi spiegato il grande impatto che ha avuto la morte di Daenerys su Jon, visto che per la seconda volta la donna che ama è morta per causa sua: "Daenerys è la seconda donna di cui si innamora e muore tra le sue braccia, e la culla nello stesso modo. E' una cosa terribile. In un certo senso, Jon ha fatto lo stesso a Ygritte allenando il ragazzo che l'ha uccisa. Questo lo ha distrutto."

Negli ultimi episodi sono stati uccisi i due principali personaggi femminili, Cersei e Daenerys, e Harington era preoccupato delle possibili accuse di sessismo nei confronti dello show: "Una delle mie preoccupazioni era il fatto che Cersei e Dany, due delle protagoniste, sarebbero morte. Ma il punto è: dovrebbero essere buone solo perché sono donne? Sono i personaggi più interessanti dello show, e questo è ciò che Game of Thrones ha sempre fatto. Le donne forti non devono sempre diventare dei personaggi positivi. Dany non è una brava persona. La cosa farà molto discutere, ma questo show pensa prima di tutto a rendere giustizia ai personaggi. E poi quando mai avete visto una donna impersonare un dittatore?"

Vi ricordiamo che il prossimo 26 maggio andrà in onda su HBO Game of Thrones: The Last Watch, documentario di due ore sul dietro le quinte della serie. Il documentario si presenta come un resoconto ravvicinato e personale delle trincee di produzione, che segue l'equipaggio e il cast alle prese con condizioni climatiche estreme. Per saperne di più vi consigliamo di leggere gli aneddoti sull'episodio "La lunga notte" emersi dal resoconto dal set di Game of Thrones.