Game of Thrones, Kit Harington ed Emilia Clarke sugli ultimi episodi: 'Sono incredibili'

I numeri ufficiali hanno dichiarato The Long Night l'episodio più visto di Game of Thrones, e quindi di riflesso della storia della televisione, avendo strappato il precedente record all'episodio inaugurale dell'ottava stagione.

Eppure, stando a quanto dichiarato da Kit Harington ed Emilia Clarke, la puntata farà fatica a mantenersi in testa e a non farsi superare dai prossimi episodi, gli ultimi tre della serie, che come sappiamo giungerà a conclusione il prossimo 19 maggio.

L'interprete di Jon Snow, infatti, parlando con Entertainment Weekly, ha dichiarato che l'episodio 4 (che andrà in onda fra poche ore, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio) è uno dei suoi preferiti di sempre. La puntata si concentrerà sulle conseguenze della battaglia di Grande Inverno (che come sappiamo ha avuto la benedizione di un vero stratega militare), mentre i personaggi sopravvissuti devono cercare di ricomporsi e soprattutto studiare la prossima mossa: direzione Approdo del Re, obiettivo principale Cersei Lannister.

"E' uno dei miei episodi preferiti perché i personaggi hanno apparentemente ottenuto ciò che volevano", ha detto Harington. "Il mondo è al sicuro ora. Celebrano e salutano gli amici perduti. Ma come spettatore ti domandi: 'Questo è solo l'episodio quattro, qualcosa sta per accadere.' E questa è la cosa interessante perché penso che anche i personaggi ne siano consapevoli. C'è qualcosa di strano e inquietante a riguardo. È molto shakespeariano."

Ricordiamo che la puntata, il cui titolo è attualmente sconosciuto, durerà poco meno di 80 minuti e sarà diretta da David Nutter, regista dei primi due episodi della stagione finale.

Per quanto riguarda il penultimo episodio della serie, invece, che sarà ancora una volta diretto da Miguel Sapochnik e avrà una durata di 80 minuti, Emilia Clarke, ospite al Jimmy Kimmel Live, ha rivelato che i fan potrebbero voler iniziare a prepararsi per qualcosa di ancora più grande della Battaglia di Grande Inverno. "I prossimi episodi saranno molto psicologici", ha rivelato la Clarke. "L'episodio cinque è più grande. L'episodio cinque è 'ahhhh'. Intendo quattro e cinque e sei, sono tutti incredibili, ma ... Cavolo, per l'episodio 5 vi consiglio di cercarvi un televisore più grande".