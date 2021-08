Game of Thrones, Kit Harington:'Ho avuto problemi di salute mentale all'epoca della serie'

Kit Harington, star di Game of Thrones, ha approfondito le problematiche di salute mentale che ha attraversato dopo la fine dello show e anche durante la produzione. L'attore ha trascorso diverso tempo in un centro specializzato dopo aver terminato le riprese della serie nel 2019, sottoponendosi a diverse cure per risolvere i suoi problemi.

Nonostante abbia preferito non addentrarsi troppo nell'argomento, Harington ne ha parlato al The Jesse Cagle Show di Sirius XM al quale è intervenuto nel corso della settimana, soffermandosi su quanto gli hanno provocato gli anni di lavoro in Game of Thrones. Se volete ripercorrere un viaggio lungo dieci anni con Game of Thrones leggete il nostro approfondimento sulla serie HBO.

"Ho attraversato alcune difficoltà di salute mentale durante e dopo la fine di Game of Thrones, ad essere onesti. Penso che avesse a che fare direttamente con la natura dello show e con quello che facevo da anni" ha dichiarato l'attore.

Alla fine Harington ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione per un anno dopo la fine di Game of Thrones, per 'concentrarsi davvero' sul suo benessere, prima di tornare a lavorare in un episodio della serie antologica Modern Love.

Nella serie il personaggio di Kit Harington cerca di riallacciare il rapporto con una donna che aveva incontrato sul treno prima che la pandemia li separasse.

"Tornare al lavoro e decidere cosa fare e cosa scegliere; non si poteva prevedere la pandemia quindi proprio quando volevo tornare al lavoro, la pandemia ha colpito. La reazione è stata 'Oh per l'amor di Dio'". E sul lavoro nella nuova serie:"Fare questo episodio di Modern Love è stato un po' come se non dovessi vivere in quel posto intenso per tutto il tempo. Perché non fai qualcosa che ti tolga quel peso? Perché non fai qualcosa di divertente? Penso facesse parte del mio pensiero in merito".



Kit Harington si è detto entusiasta della paternità, dopo la nascita del suo primo figlio; l'attore è sposato con la collega Rose Leslie, dalla quale è nato il primogenito nel 2021.