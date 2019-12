Game of Thrones, Kit Harington sulla nomination ai Golden Globe: 'Non me l'aspettavo'

Con sorpresa dei più, e a quanto pare anche dello stesso attore, l'ultima stagione di Game of Thrones ha ricevuto un'unica nomination ai Golden Globe, e questa appartiene a Kit Harington.

I fan della serie hanno già espresso il loro disappunto per la decisione dell'HFPA di non nominare la serie in altre categorie, accusando la giuria dei Golden Globe di aver snobbato Game of Thrones.

Ma in tutto ciò, un motivo per festeggiare ci sarebbe, ovvero la nomination di Kit Harington per la Miglior Interpretazione in una Serie Drammatica; una candidatura che l'attore davvero non si aspettava: "Sarò il Loner Throner".

"Mi immagino già la scena: io seduto lì, a un tavolo, da solo... Il Loner Throner" scherza l'attore, per poi continuare "Non mi aspettavo di essere nominato. Credevo che potessero nominare la serie, ma non me. Ed ero lì, a casa, a imparare le battute, quando mi ha chiamato il mio ufficio stampa. È stato davvero inaspettato e meraviglioso. Ogni volta che credo di aver detto addio allo show, succede qualcosa che mi riporta alla sua storia. Questo è uno di quei momenti. Devo ringraziare l'HFPA per avermi candidato. Abbiamo passato tanti anni in compagnia della serie. E ovviamente, mi è molto cara. Ho amato ogni momento. Ho amato il personaggio. È una strana sensazione, ma sono felice per lui, per il personaggio, se ha senso quello che sto dicendo".

Harington ha ricevuto una nomination anche agli imminenti Critics Choice Awards (leggi: Quattro nomination per Game of Thrones ai Critics Choice Awards)

L'ottava stagione di Game of Thrones è stata, oltre che l'ultima, anche la più discussa. Qui potete leggere la nostra recensione del series finale di Game of Thrones.