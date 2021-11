Game of Thrones, Kit Harington ha più paura della Marvel o di HBO riguardo agli spoiler?

Recentemente Kit Harington ha parlato di Game of Thrones ricordando il famoso episodio del bicchiere sul set, ma in una nuova intervista la new entry del Marvel Cinematic Universe ha affrontato anche un altro argomento spinoso: quello degli spoiler.

Parlando con The Hollywood Reporter, Kit Harington ha rivelato chi fa più paura dal punto di vista degli spoiler, se Marvel Studios o HBO. La star di Eternals ha dichiarato: "Se parliamo di sicurezza nel campo degli spoiler, devo ammettere che sono terrorizzato dalla Marvel". Una risposta simile è stata data dalla sua co-protagonista de Il Trono di Spade Emilia Clarke, che apparirà anche nell'MCU nella serie Secret Invasion: la Clarke ha precedentemente scherzato: "La serie si chiama Secret Invasion per un motivo, e ho già paura... le prime persone con cui ho parlato alla Marvel erano il team della sicurezza, che mi ha spiegato per filo e per segno cosa potevo e non potevo dire, e ora sono convinta che ci sia uno dei loro uomini fuori casa mia per controllarmi. Ho notato un'auto parcheggiata lì da diverso tempo, lo giuro su Dio."

Gli spoiler erano un problema significativo con Game of Thrones, soprattutto durante i suoi ultimi anni quando lo show è cresciuto di dimensioni, aspettative e soprattutto pubblico. In passato, ad esempio, venne rivelato che durante la stagione 8, HBO aveva iniziato a utilizzare un'app speciale per fornire agli attori le sceneggiature, app nella quale gli script sarebbero scomparsi dopo che gli attori avevano finito di leggerli.

Nel frattempo, Kit Harington ha parlato di House of Dragon, il primo spin-off (prequel) di Game of Thrones dedicato alla dinastia dei Targaryen.