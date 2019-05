Game of Thrones, Kit Harington in riabilitazione per problemi con l'alcol

La fine di una serie come Game of Thrones è un grosso cambiamento nella vita degli attori protagonisti. Qualcuno, come Kit Harington, sembra aver subito particolarmente il contraccolpo.

L'attore interprete di Jon Snow, infatti, sembra stia accusando seri problemi di stress che l'avrebbero portato ad eccedere con l'utilizzo di alcolici. La cosa si apprende dal sito PageSix, che ha svelato la permanenza di Harington presso un centro di riabilitazione di lusso in Connecticut.

"L'attore sta seguendo un percorso di allenamento psicologico, praticando la meditazione e la terapia cognitivo comportamentale per combattere lo stress e venire a capo delle emozioni negative: la struttura ha un costo di 120.000 dollari al mese. Sua moglie Rose Leslie, 32 anni, che ha conosciuto Harington sul set interpretando la bruta Ygritte, gli sta dando il massimo supporto" si legge sul report di PageSix.

"L'attore ha realizzato che questo è tutto, questa è veramente la fine di qualcosa su cui ha lavorato duramente per tutti questi anni. Quindi ha avuto un momento da 'Ed ora che si fa?' Ora come ora ha bisogno soltanto di pace e riposo. Ad Harington è comunque permesso di lasciare la struttura quando vuole, e durante lo scorso mese è stato spesso visto dirigersi verso gli incontri degli Alcolisti Anonimi, ma anche verso una libreria del posto. Durante il weekend dell'ultimo episodio di Game of Thrones è stato visto alla RJ Julia Booksellers, al cui staff ha detto di essere lì per una vacanza" prosegue l'articolo.

La presa di coscienza delle proprie emozioni è sicuramente il primo passo verso il superamento dei problemi: non possiamo che augurare a Kit Harington di ritrovare il prima possibile la propria serenità. Che per l'attore il finale di GoT sia stato un momento particolarmente intenso, comunque, lo si è capito anche da quanto visto nel documentario The Last Watch, che ha mostrato Harington sciogliersi in lacrime durante la lettura della scena della morte di Daenerys. A proposito della Madre dei Draghi: Emilia Clarke ha recentemente dichiarato di aver temuto più volte il licenziamento.