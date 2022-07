Game of Thrones, Kit Harington rivela: 'Mi tenevano in riga con il pilot fallito'

Game of Thrones è una serie di successo, ma anche i prodotti migliori possono avere alle loro spalle una storia non proprio rosea. Infatti, secondo quanto dichiarato, il primo episodio pilota di GOT sarebbe stato un disastro ai tempi, portando l'intera produzione a fare dei reshoot. Il pilot fallito è stato però un'arma per i creatori dello show.

D. B. Weiss e David Benioff hanno infatti utilizzato il vecchio episodio pilota per tenere in riga Kit Harington. Come sappiamo il giovane attore deve alla serie la sua grande fama. Qui Harington ha interpretato l'amatissimo Jon Snow, che però nel primo episodio non era esattamente il personaggio che abbiamo conosciuto noi.

"Dicono che se li faccio incazzare troppo, lo pubblicheranno su YouTube" ha dichiarato Harington a The Guardian mentre parlava proprio del famoso pilot. "Ogni tanto mi mandano uno screengrab, proprio come una minaccia".

Nell'inedito pilot Harington indossava una parrucca e sfoggiava una faccia da "bambino" ben rasata. Vederlo e vedere l'intera puntata è stata definita dai due creatori della serie un'esperienza "dolorosa", e già solo questo commento dovrebbe farci capire quanto imperfetto fosse l'episodio di esordio dello show. Se fosse uscito così com'era non avremmo probabilmente avuto ben otto stagioni di Game of Thrones.