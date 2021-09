Game of Thrones, Kit Harington rivela: 'Per Jon Snow ho rifiutato un ruolo da supereroe'

Tra i segreti di Kit Harington che non conoscevamo, uno è stato custodito gelosamente dalla str di Game of Thrones, che ne ha parlato solo ora che fa parte del cast di Gli Eterni. Il nuovo film Marvel diretto da Chloe Zhao, infatti, non è il primo cinecomic a cui l'attore avrebbe potuto partecipare.

In una nuova intervista, rilasciata a Total Film per presentare Gli Eterni, l'interprete di Jon Snow ha raccontato di aver rifiutato, in passato, un ruolo da supereroe.

"Non parlerò di cosa fosse, ma sì, c'era un altro film che ho rifiutato un po' di tempo fa" ha dichiarato Kit Harington. "È successo perché non mi sembrava la cosa giusta al momento giusto. E penso di aver fatto bene a rifiutarlo. La mia testa era completamente immersa nel mondo di Jon Snow all'epoca."

In Gli Eterni l'ex star di Game of Thrones interpreta uno dei pochi personaggi umani, Dane Whitman, conosciuto nei fumetti come il Cavaliere Nero. Potrebbe essere solo l'inizio per Kit Harington nel MCU, dal momento che l'attore stavolta sembra molto più convinto. "Quel ruolo l'ho rifiutato, ma questo mi sembrava giusto" ha continuato. "Mi piaceva che il personaggio che mi stavano offrendo non fosse necessariamente uno degli Eterni. Era umano. Mi piaceva molto. Sentivo che potevo lavorarci, con tutti questi suoi difetti umani. Quindi è stato il personaggio che mi ha attirato, oltre al fatto che è il Marvel Cinematic Universe, ed è così emozionante..."