Game of Thrones: Kit Harington rivela la sua scena preferita con Emilia Clarke

Come avete potuto leggere nella notizia che ha raccontato lo scherzoso battibecco tra due star di Game of Thrones, è innegabile il buon rapporto che si è creato tra i vari attori presenti nella serie, tanto che Kit Harington ha voluto svelare quale è stata la sua scena preferita insieme ad Emilia Clarke.

Ecco cosa ha rivelato durante l'ACE Comic-Con, evento svoltosi nell'Illinois: "La cosa che più mi ha emozionato è stato quando Jon arriva a Dragonstone e la vede per la prima volta. In questo mondo non esiste Facebook, Twitter o Instagram, non ha mai visto Daenerys prima d'ora, ma ha solo sentito voci sulla Regina dei Draghi. Per me ed Emilia è stato molto bello perché eravamo amici da sei anni e avevamo seguito la nostra storia ma non avevamo mai lavorato insieme". L'attore britannico continua poi affermando: "Erano tutti molto emozionati quel giorno sul set, e credo che sia una scena bellissima, è stata sceneggiata perfettamente, si stanno testando, capisci subito che c'è un'attrazione tra i due, ma hanno entrambi dei compiti specifici. Amo quella scena, mi è piaciuto molto lavorare insieme a lei".

A seguito del finale de Il Trono di Spade sono stati in molti a criticare le scelte dei due produttori, ma nonostante le parole del regista di Game of Thrones che ha ammesso di aver troppo velocizzato la serie, gli appassionati del mondo creato da George R. R. Martin aspettano con ansia i nuovi show spin-off prodotti da HBO.