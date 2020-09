Game of Thrones, Kit Harington rivela: 'Stavo per smettere di recitare'

Continuano le interviste a Kit Harington di Game of Thrones, dopo aver parlato dei suoi prossimi progetti, l'attore interprete di Jon Snow ha voluto rivelare come si è sentito alla fine dei lavori sulla stagione finale de Il Trono di Spade.

È ormai passato più di un anno dalla conclusione della serie ispirata ai romanzi di George R.R. Martin, nonostante questo sono ancora numerosi gli appassionati del mondo di Westeros che sono rimasti delusi dalla conclusione delle vicende di Jon Snow, Daenerys Targaryen e il resto dei personaggi della serie. Parlando con i giornalisti di The Telegraph, Kit ha rivelato come ha vissuto l'ultimo periodo: "È stato molto interessante, vivere durante un lockdown, riprendersi dalla fine della serie TV, alla fine non sapevo se avrei voluto continuare a fare l'attore. Durante l'ultima stagione ho pianto molto, anche solo per la grande stanchezza".

Alla fine però sembra che Kit Harington abbia preferito continuare con la sua carriera da attore, infatti è presente nella seconda stagione di "Criminal: Regno Unito", oltre che aver ottenuto la parte di Black Knight nel prossimo film della Marvel intitolato "The Eternals".

Se cercate altre notizie sullo show prodotto da HBO, nei giorni scorsi abbiamo scritto dei finali alternativi di Game of Thrones.